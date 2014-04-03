أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

29 من مركز السعيدية لتعليم الكبار الى العمرة

Google+ Print
29 من مركز السعيدية لتعليم الكبار الى العمرة 29 من مركز السعيدية لتعليم الكبار الى العمرة

بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يتوجه غداً 29 شخصاً من مركز السعيدية لتعليم الكبار الصباحي في دبي، إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وأعدت الشركة المنظمة للرحلة برنامجاً متكاملاً للبعثة الطلابية، يتضمن الإقامة في فندق 5 نجوم قريب من الحرم، وتوفير خدمات المواصلات والوجبات، وزيارة الأماكن المقدسة في مكة،مثل منى وعرفات، ومزدلفة، ومتحف الحرمين، ومصنع كسوة الكعبة، إضافة إلى توفير مندوبين ذوي خبرة كبيرة في تسهيل إجراءات، ومتابعة توفير احتياجات المعتمرين، ويرافقون المعتمرين من وقت الذهاب وحتى العودة.

وأشاد عبد الباسط محمد أمين مدير المركز المشرف على الرحلة بهذه المكرمة وقال: تعودنا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المكرمات، التي تأتي في إطار الاهتمام الذي يبديه سموه بالنشء والطلاب وبرامج المركز ولمكافأة المتميزين من أبناء الوطن في جميع المجالات ومختلف الفئات والأعمار.

وأضاف: إن جميع المشاركين في العمرة من المنتسبين لمركز السعيدية لتعليم الكبار بدبي، أعربوا عن سعادتهم البالغة، وتقديرهم لسمو ولي عهد دبي على هذه المكرمة، التي ستترك أثراً طيباً في نفوسهم جميعاً، خاصة أن هذه العمرة تأتي في إجازة الربيع، وهو وقت مناسب للغاية وقبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار أمين إلى أن المغادرة ستكون يوم غد من مطار دبي إلى جدة، ومنها إلى مكة المكرمة، فيما ستكون العودة يوم الأربعاء المقبل، منوهاً بأنه تم إعداد كل الاحتياجات اللازمة، لتأدية مناسك العمرة بشكل ميسر، ومن ذلك توفير حافلات حديثة مكيفة للمجموعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية