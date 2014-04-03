29 من مركز السعيدية لتعليم الكبار الى العمرة

بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يتوجه غداً 29 شخصاً من مركز السعيدية لتعليم الكبار الصباحي في دبي، إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وأعدت الشركة المنظمة للرحلة برنامجاً متكاملاً للبعثة الطلابية، يتضمن الإقامة في فندق 5 نجوم قريب من الحرم، وتوفير خدمات المواصلات والوجبات، وزيارة الأماكن المقدسة في مكة،مثل منى وعرفات، ومزدلفة، ومتحف الحرمين، ومصنع كسوة الكعبة، إضافة إلى توفير مندوبين ذوي خبرة كبيرة في تسهيل إجراءات، ومتابعة توفير احتياجات المعتمرين، ويرافقون المعتمرين من وقت الذهاب وحتى العودة.

وأشاد عبد الباسط محمد أمين مدير المركز المشرف على الرحلة بهذه المكرمة وقال: تعودنا من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المكرمات، التي تأتي في إطار الاهتمام الذي يبديه سموه بالنشء والطلاب وبرامج المركز ولمكافأة المتميزين من أبناء الوطن في جميع المجالات ومختلف الفئات والأعمار.

وأضاف: إن جميع المشاركين في العمرة من المنتسبين لمركز السعيدية لتعليم الكبار بدبي، أعربوا عن سعادتهم البالغة، وتقديرهم لسمو ولي عهد دبي على هذه المكرمة، التي ستترك أثراً طيباً في نفوسهم جميعاً، خاصة أن هذه العمرة تأتي في إجازة الربيع، وهو وقت مناسب للغاية وقبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار أمين إلى أن المغادرة ستكون يوم غد من مطار دبي إلى جدة، ومنها إلى مكة المكرمة، فيما ستكون العودة يوم الأربعاء المقبل، منوهاً بأنه تم إعداد كل الاحتياجات اللازمة، لتأدية مناسك العمرة بشكل ميسر، ومن ذلك توفير حافلات حديثة مكيفة للمجموعة.