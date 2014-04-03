سعود بن صقر يزور أطفال السكري في »مخيم البسمة« برأس الخيمة

تبادل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس الحديث مع أطفال مرضى السكري خلال زيارة سموه لمخيم البسمة السابع لأطفال السكري الذي تنظمه منطقة رأس الخيمة الطبية تحت شعار "أطفال أكثر نشاطا وحيوية مع السكري" بقاعة الحمرا للمؤتمرات، واطلع سموه على أمنياتهم وأحلامهم للمستقبل.

وفي حوار أبوي وجه سموه بعض الأسئلة للأطفال حول المعسكر ومدى استفادتهم منه طالباً منهم ضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء لتحقيق أهدافه، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

ورافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في الزيارة الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان وعدد من المسؤولين. واستمع سموه من القائمين على المخيم عن أهداف المعسكر لتعليم الأطفال المصابين بالسكري أسس التعامل مع حالتهم المرضية وتدريبهم على مجموعة من المهارات التي تساعدهم على التعايش مع السكري بسهولة وتجنبهم مضاعفاته، كما شهد سموه توزيع 100 هدية على أطفال المخيم في مبادرة من مؤسسة "تحقيق أمنية".

برامج

وقال الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن المشرف العام على المخيم إنه يتضمن برامج ترفيهية ومعرفية ضمن باقة من الأنشطة الهادفة لإكسابهم مهارات التعايش الصحي مع المرض، وكسر الحواجز بين طفل السكري والطواقم الطبية والمجتمع وتعزيز الثقة بالنفس لدى هذه الفئة من الأطفال لتحقيق الاستقرار النفسي لهم، وتعريفهم بأساليب الحياة الصحية من تغذية ونشاط بدني وتفاعل اجتماعي ونفسي وتطوير آليات الطفل النفسية والسلوكية التي تساعده على التكيف مع خصوصية حالته الصحية والاستفادة من المخيم كملتقى للخبرات والمعارف الطبية التخصصية.

تواصل

ومن جانبة اعرب هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" في دولة الامارات عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مخيم البسمة السابع لأطفال السكري، حيث تسعى المؤسسة على التواصل مع المجتمع والتعريف بأهداف وأنشطة المؤسسة، فضلا عن حرصها على إضافة الجديد إلى أمنيات الأطفال، حيث تم مقابلة 100 طفل مشارك في المخيم وتم تحقيق أمنياتهم، حيث نسعى دوما لإعطاء الأطفال أكبر كمية ممكنة من الفرح والسعادة والأمل. وأضاف الزبيدي نعتبر جميع الأطفال الذين نحقق أمنياتهم أطفالنا فلا نألو جهدا في إسعادهم قدر الإمكان بكل الطرق المتاحة.

ويصل عدد المشاركين في المخيم 250 شخصاً، بينهم 150 طفلاً مصابا بالسكري من جميع إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية من بينها المغرب والسودان ومصر والعراق والأردن ولبنان والهند والباكستان.

ديما الشحي: أتمنى مقابلة محمد بن زايد

لكل طفل مثله الأعلى، أولئك الأطفال الذين يربطون حبهم وأحلامهم بشخص يحبونه ولا يطلبون سوى مقابلة مثلهم الأعلى إلا من قريب والسلام عليه، فهذه الطفلة ديما عبدالله حسن الشحي (7 سنوات) التي طلبت من مؤسسة "تحقيق أمنية" خلال مخيم السكري المقام في رأس الخيمة، أن تقابل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت ديما الطالبة بالصف الأول بمدرسة "نسيبة": كلام والدي عن عطائه وحبه لشعبه ووطنه وللكبير والصغير، جعل سمو الشيخ محمد بن زايد مثلي الأعلى. وأضافت ديما المصابة بمرض السكري أتمنى أن أصبح دكتورة لمعالجة كل الأطفال المرضى ومساعدتهم على الشفاء وإيجاد علاج لهم بدلاً من الحقن التي يتم حقني بها والتي تسبب لي الألم.