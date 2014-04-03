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مخرج “نوح” : أحداث الفيلم موجودة فى “الإنجيل” .. وندين لرحلته بحياتنا

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مخرج “نوح” : أحداث الفيلم موجودة فى “الإنجيل” .. وندين لرحلته بحياتنا مخرج “نوح” : أحداث الفيلم موجودة فى “الإنجيل” .. وندين لرحلته بحياتنا

نوح

قال دارين أرونوفسكي، مخرج فيلم نوح، إن ما جاء فى الفيلم موجود فى كتاب الإنجيل، متابعًا : “أحداث الفيلم موجودة فى سفر التكوين، فى البداية نوح يقوم بإنقاذ الحيوانات، فهو ليس هناك لينقذ أطفالًا أبرياء، بل لينقذ الحيوانات والمخلوقات، مشيرًا إلى أننا ندين لرحلته بحياتنا قائلًا : وفقًا لتقرير الأمم المتحدة عن ارتفاع مستوى المياه “فإننا نعيش فرصة الحياة الثانية التى منحت لنوح   .

تابع دارين خلال حواره لـ cnn : “فى سفر التكوين 15-2 أول ما يقوله الرب لآدم هو ضرورة الحفاظ على الحديقة، وذلك كان واضحًا بالنسبة لنا بأن هناك رسالة بيئية، والأمر لا يتعلق بالتغير المناخي فقط حيث أننا ندمر كل الثدييات الكبيرة وكل الغابات إلى جانب المياه والأسماك نحن ندمر كل شيء والناس يتناولون موضوع انتهاء الزمان، الحقيقة أن هيمنة الإنسان على الكرة الأرضية واضحة وجلية في الوقت الحالي.”

وحول سؤال عن مواكبة هذا الفيلم للأحداث الحالية والجدالات البيئية، قال أرونوفسكى: “تعتبر قصة تحذيرية حيث إن كنت شريرا وملأت العالم بالشر، فسيتم معاقبتك”.

 

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