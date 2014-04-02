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أمن مطار القاهرة يضبط راكبة بحوزتها أسلحة بيضاء

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أمن مطار القاهرة يضبط راكبة بحوزتها أسلحة بيضاء أمن مطار القاهرة يضبط راكبة بحوزتها أسلحة بيضاء

 

مطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء القبض على راكبة مصرية حاولت تهريب 9 سيوف وخناجر ومطاوى داخل إحدى حقائبها لدى عودتها من وتم تحرير محضر لها ومصادرة المضبوطات  .

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة السعودية رحلة رقم 301 والقادمة من جدة اشتبه رجال الجمارك فى إحدى حقائب الراكبة المصرية ” إ . ع ” وبفتحها عثر على 3 سيوف و خنجرين و4 مطاوى محظور حيازتها طبقا لقانون حيازة الأسلحة رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بقرار الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 2011  ، أمر احمد حسن عبد المجيد وكيل الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكبة .

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