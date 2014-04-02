أمن مطار القاهرة يضبط راكبة بحوزتها أسلحة بيضاء

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء القبض على راكبة مصرية حاولت تهريب 9 سيوف وخناجر ومطاوى داخل إحدى حقائبها لدى عودتها من السعودية وتم تحرير محضر لها ومصادرة المضبوطات .

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة السعودية رحلة رقم 301 والقادمة من جدة اشتبه رجال الجمارك فى إحدى حقائب الراكبة المصرية ” إ . ع ” وبفتحها عثر على 3 سيوف و خنجرين و4 مطاوى محظور حيازتها طبقا لقانون حيازة الأسلحة رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بقرار الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 2011 ، أمر احمد حسن عبد المجيد وكيل الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكبة .