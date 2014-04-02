إحالة دكتور بكلية التجارة بسوهاج للتحقيق بعد استخدامه ألفاظ غير لائقة ضد طالبة

قام اليوم الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعه سوهاج، بإحالة حسن صبحي المدرس بكلية التجارة بسوهاج للتحقيق، وسماع أقواله فيما نسب إليه من تجاوزات لفظية ضد إحدي الطالبات بالفرقة الثانية بالكلية أثناء قيامه بإلقاء محاضرة لهم فضلًا عن استبعاد المذكورمن أعمال تدريس المقرر الدراسي الخاص بالفرقة الثانية بقسميها العربي والانجليزي بالكلية .

كان الدكتور المذكور قد قام بوصف احدي الطالبات بالفاظ غير لائقة خلال القاءة المحاضرة اليوم مما اثار استياء وغضب الطلاب فقاموا بعمل وقفة احتجاجية ضده امام المبني الكائن به مكتب رئيس الجامعة وعلي الفور تم استدعاء المذكور لمكتب عميد كلية التجارة وتم سؤاله في صحة الواقعه فلم ينكرها وعلى الفور اتخذ رئيس الجامعة القرارات السابقة ضدة .

الجدير بالذكر ان هذا الدكتور سبق إيقافه عن العمل وفصله لمدة عامين بعد ثبوت تلاعبه بأوراق الإجابة الخاصة ببعض الطلاب وتم عودته للعمل مرة أخري بموجب قضية بعد ثورة 25 يناير.