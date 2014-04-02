ماجدة الرومى تدين العمليات الإرهابية بمصر

انتقدت المطربة الكبيرة ماجدة الرومى العمليات الأرهابية التى تتتعرض لها مصر ولبنان،موجهة سؤالها لمن فعلوا ذلك”يا بطل من قتلتم الأبرياء بالطرقات باسم ربنا..ماذا استفدتم ،وهل هذا يرضى ربنا”.

> و خلال أولى حلقات برنامج “معكم”الذى تقدمة الأعلامية منى الشاذلى على فضائية cbc two. قالت ماجدة “أنا مابفهم بالسياسة ،لكن اود سؤال هذا البطل لماذا لايوجة سلاحة للأعداء بدلآ من أبناء وطنه؟ّ،لماذ تخربون فى مصر ولبنان وتونس والعراق؟ّ

> ماجدة قالت ببداية الحلقة انا بصوتى وكل ما لدى مع ما قام بها الشعب المصرى،لآن مصر راية النصر لكل البلاد العربية،وبيت كل العرب”