أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ماجدة الرومى تدين العمليات الإرهابية بمصر

Google+ Print
ماجدة الرومى تدين العمليات الإرهابية بمصر ماجدة الرومى تدين العمليات الإرهابية بمصر

انتقدت المطربة الكبيرة ماجدة الرومى العمليات الأرهابية التى تتتعرض لها ولبنان،موجهة سؤالها لمن فعلوا ذلك”يا بطل من قتلتم الأبرياء بالطرقات باسم ربنا..ماذا استفدتم ،وهل هذا يرضى ربنا”.
> و خلال أولى حلقات برنامج “معكم”الذى تقدمة الأعلامية منى الشاذلى على فضائية cbc two. قالت ماجدة “أنا مابفهم بالسياسة ،لكن اود سؤال هذا البطل لماذا لايوجة سلاحة للأعداء بدلآ من أبناء وطنه؟ّ،لماذ تخربون فى مصر ولبنان وتونس والعراق؟ّ
> ماجدة قالت ببداية الحلقة انا بصوتى وكل ما لدى مع ما قام بها الشعب المصرى،لآن مصر راية النصر لكل البلاد العربية،وبيت كل العرب”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر