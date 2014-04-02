السودان يدين تفجيرات جامعة القاهرة

أدان السودان التفجيرات التى شهدها محيط جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، وجدد رفضه لكل أعمال الإرهاب والتخريب واستهداف الأبرياء، وتهديد الأمن والاستقرار فى مصر.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان صحفى مساء اليوم الأربعاء على أن أمن مصر واستقرارها فى أمن واستقرار المنطقة بأسرها والسودان بشكل خاص.

وجاء فى بيان وزارة الخارجية السودانية، أن السودان يدين إدانة كاملة التفجيرات شهدها محيط جامعة القاهرة اليوم، وأدت إلى استشهاد ضابط شرطة مصرى وإصابة خمسة آخرين.

وأكد البيان إن السودان يجدد رفضه لكل أعمال الإرهاب والتخريب واستهداف الأبرياء وتهديد الأمن والاستقرار فى مصر الشقيقة.

وعبر السودان عن خالص مشاعر التضامن والمواساة مع مصر فى مواجهة هذه المحاولات، مؤكدا على أن أمن مصر واستقرارها فى أمن واستقرار المنطقة بأسرها والسودان بشكل خاص، مجددا ثقته فى قدرة مصر على تجاوز هذه المرحلة وهى أكثر قوة وتماسكا.