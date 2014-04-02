رئيس البعثة الدبلوماسية لجنوب السودان: مصر تساهم في بناء سفارة لجوبا بالقاهرة

أكد رئيس البعثة الدبلوماسية لجنوب السودان في مصر ، السفير أنتوني كون، إن مصر تعهدت بالمساهمة في دفع نصف التكاليف المالية الخاصة بمشروع بناء مقر ، لسفارة جنوب السودان في القاهرة.

> وقال كون ، إن مصر خصصت قطعة أرض لبناء مقر دائم لسفارة جنوب السودان ،نافيا صحة الأنباء ، التي ترددت بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع في جوبا والقاهرة، مشيرا إلى أن زيارة وزيري الدفاع والأمن إلى القاهرة ، مطلع الأسبوع الماضي ، تضمنت زيارة تفقدية لطلاب جنوب السودان في الكلية الحربية بالقاهرة.

> كما التقى بنظيره المصري ، ووصف الأوضاع الحالية بجمهورية مصر العربية، بأنها تعيش في “وحدة وتماسك”، وذكر بأن الأوضاع الأخيرة التي شهدتها البلاد ، لم تسفر عن وجود خلافات أو مشاكل وسط أفراد الجالية، وقال الدبلوماسي الجنوبي ، أن سفارته لا تزال تواصل العمل مع الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية، من أجل توفير منح دراسية للطلاب الذين يدرسون في جامعات “أعالي النيل، وجون قرنق”، وألمح كون، إلى موافقة الجامعة العربية للطلب، وزاد “عندما أعود إلى القاهرة سأبحث بقية المسائل مع المسئولين هناك”.

أ ش أ