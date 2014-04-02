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ربة منزل تقتل زوجها لخلافات أسرية بينهما بطنطا

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ربة منزل تقتل زوجها لخلافات أسرية بينهما بطنطا ربة منزل تقتل زوجها لخلافات أسرية بينهما بطنطا

سكين

شهدت منطقة القرشي بدائرة قسم شرطة ثان طنطا قيام ربة منزل بالتخلص من زوجها بعد أن نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات أسرية قامت على أثرها بالاعتداء عليه بسكين وإصابته بطعنتين أسفل الرئة اليسري أدت لوفاته في الحال.

تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطارًا يفيد من الأهالي بمنطقة القرشي التابعة لدائرة ثاني طنطا بوجود جثة هامدة داخل شقة سكنية
> على الفور شكل فريق بحث للتحريات حول الواقعة ولكشف غموض الحادث .

وتبين من الفحص والتحري أن المجني عليه حسن محمد حسين يعمل “قهوجي” في كافتريا بشارع سعيد دائرة القسم متزوج حديثًا منذ ثلاثة شهور من ربة منزل وتدعي “وسام .م” نشبت بينهما مشاجرة كلامية بسبب خلافات أسرية بينهما قامت على أثرها بالاعتداء عليه بسكين مما أدى لوفاته في الحال .

تم ضبط الزوجة واعترفت بارتكاب الواقعة تحرر المحضر 6317جنح ثان طنطا وتولت النيابة التحقيق .

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