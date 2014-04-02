سمير غانم : مستحقاتي عن “قشطة وعسل” 300 ألف جنيه .. ووكلت محامي لمتابعة “الأزمة”

قال الفنان سمير غانم، إن مستحقاته المالية عن دوري بسيت كوم “قشطة وعسل”، تصل لـ 300 ألف جنيه، ومشكلته مع المنتج السينمائي “هاني وليم”، تتمثل في امتناعه عن دفعه هذه المستحقات، مشيرًا إلى أنه لم يتعرض لمثل هذا الموقف طيلة مشواره الفني، وأنه كان لا يتمنى حدوث ذلك .

وأضاف غانم : وليم وعدني أكثر من مرة بدفع مستحقاتي لكن تهرب بعد ذلك، مما دفعني بتوكيل محام لتقديم شكوى ضده ومتابعة هذ الأزمة، مشيرًا إلى أن وليم يقوم الآن بانتاج عمل جديد ولديه أموال .

وكانت نقابة السينمائين أجلت النظر فى الشكوى المقدمة من الفنان سمير غانم ضد المنتج هانى وليم، بسبب عدم الحصول على مستحقاته فى مسلسل “قشطة وعسل”، للسبت المقبل.

“قشطة وعسل” سيت كوم من بطولة سمير غانم ودينا وعلا غانم وأحمد عزمي ولطفى لبيب ومروة عبدالمنعم ومن تأليف محمود صابر وإخراج سيد عيسوي.