«التجمع» يقترح إجراء لقاءات عبر «الفيديوكونفرنس» مع السيسي

قالت «أمينة النقاش» نائب رئيس حزب التجمع، إنها اقترحت إجراء لقاءات مع المرشح الرئاسي المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي،عبر «الفيديو كونفرنس» لوفود الأحزاب والمحافظات وذلك في مقر حملة المشير بالتجمع الخامس.

جاء ذلك أثناء زيارة وفد من حزب التجمع مع السفير محمود كارم مسؤول حملة السيسي.

وأضافت «أمينة»في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن التجمع عرض إمكانياته للمساعدة في الحملة من خلال مشاركة شباب الحزب في اللجان الالكترونية للرد علي الشائعات والأكاذيب التي يتم ترويجها ضد المشير،لافتة إلى أن التجمع لم يطلب لقاء المشير السيسي، ويلتمس له العذر باعتبار انه ليس ككل المرشحين وهذا لا يعني التقليل من شأنهم وإنما للظروف الأمنية والتهديدات التي تعوق حركته بسهولة.

وأوضحت أن الحزب سيتحرك في إطار حملات طرق الأبواب بدءا من يوم السبت المقبل ودعوة نساء الأحزاب والحركة الوطنية لتحرير توكيلات جماعية لدعم المشير يوم السبت والمشاركة في مظاهرة تأييد وتابعت أن التجمع عرض فتح مقاره لجمع التوكيلات وإرشاد الناخبين في التصويت لمقار لجانهم الانتخابية.