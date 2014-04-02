رئيس الوزراء يستعرض خطط الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

ترأس المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، إجتماعاً للمجموعة الوزارية للعدالة الإجتماعية، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي، الإتصالات، الصحة، القوى العاملة والهجرة، التضامن الإجتماعي، التموين، والتربية والتعليم.

> وتم خلال الإجتماع إستعراض الخطط والسياسات التي تقوم الحكومة على تنفيذها ، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وخاصة من الفئات الأولى بالرعاية.

> كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة الجهود التي تقوم بها الحكومة في المرحلة الراهنة ، لمراجعة التشريعات الخاصة بالعدالة الإجتماعية والبرامج والسياسات القائمة في هذا المجال، وذلك من أجل صياغة تشريعات جديدة وغستحداث سياسات وبرامج أفضل.

> من جانبه، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على إتخاذ حزمة سياسات متكاملة في مجالات الصحة، والتعليم، والضمان الإجتماعي، والبنية الأساسية، وعدالة علاقات العمل وبيئته وضمان تكافؤ الفرص للجميع. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا من خلال تضافر وطني بين جميع أطراف الدولة، والمجتمع المدني، والأحزاب والإتحادات العمالية والفئوية، والنقابات، والأفراد.

> وأكد ، الحضور على ضرورة وضع آلية للإنعقاد الدوري للمجموعة الوزارية للعدالة الإجتماعية ، لمتابعة تنفيذ الخطط والسياسات وضمان تحقيق ما تسعى الحكومة لتحقيقه في مجال تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين حياة المواطن.

أ ش أ