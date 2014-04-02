أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تمرد المنوفية تتهم أحد رجال الحزب الوطنى بقويسنا بالتعدي على أعضائها

Google+ Print
تمرد المنوفية تتهم أحد رجال الحزب الوطنى بقويسنا بالتعدي على أعضائها تمرد المنوفية تتهم أحد رجال الحزب الوطنى بقويسنا بالتعدي على أعضائها

صورة أرشيفية

اتهم مجموعة من أعضاء حركة تمرد بالمنوفية رجال الأعمال حسن الشناوى بالتعدى عليهم بالضرب أمام مكتب الشهر العقارى بقويسنا ومنعهم من جمع توكيلات للمشير عبد الفتاح السيسى والتعدى عليهم وعلى الثورة بالسب وحرروا محضر بالواقعة حمل رقم 1949 إدارى قويسنا .

وقال أحمد العبد مسئول حركة تمرد بالمنوفية أن رجل الأعمال حسن الشناوى أحد رجال الحزب الوطنى المنحل ومسئول حملة شفيق سابقا ، تعدى على أعضاء الحركة بقويسنا بسبب قيامهم بجمع توكيلات للمشير السيسى رغبة منه فى الانفراد بجمع توكيلات للمشير السيسى وتهديدهم بالتعدى عليهم مرة أخرى إذا تواجدوا بمحيط الشهر العقارى مرة أخرى.

وأكد مسئول تمرد أن المشير السيسى وحملته الرسمية يرفضون تصدر رجال الحزب الوطنى المنحل لمشهد حملة المشير السيسى بالمحافظات والتأكيد على أن المشير يرفض عودة النظامين السابقين بكافة أشكاله.

وأضاف العبد أن حسن الشناوى سب الثورة وتمرد قائلًا ” مفيش حاجة اسمها تمرد ولا شباب ثورة ” مؤكدًا أن ظهور رجال الحزب الوطنى بهذا الشكل يعد إفسادا للمشهد السياسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا