تمرد المنوفية تتهم أحد رجال الحزب الوطنى بقويسنا بالتعدي على أعضائها

اتهم مجموعة من أعضاء حركة تمرد بالمنوفية رجال الأعمال حسن الشناوى بالتعدى عليهم بالضرب أمام مكتب الشهر العقارى بقويسنا ومنعهم من جمع توكيلات للمشير عبد الفتاح السيسى والتعدى عليهم وعلى الثورة بالسب وحرروا محضر بالواقعة حمل رقم 1949 إدارى قويسنا .

وقال أحمد العبد مسئول حركة تمرد بالمنوفية أن رجل الأعمال حسن الشناوى أحد رجال الحزب الوطنى المنحل ومسئول حملة شفيق سابقا ، تعدى على أعضاء الحركة بقويسنا بسبب قيامهم بجمع توكيلات للمشير السيسى رغبة منه فى الانفراد بجمع توكيلات للمشير السيسى وتهديدهم بالتعدى عليهم مرة أخرى إذا تواجدوا بمحيط الشهر العقارى مرة أخرى.

وأكد مسئول تمرد أن المشير السيسى وحملته الرسمية يرفضون تصدر رجال الحزب الوطنى المنحل لمشهد حملة المشير السيسى بالمحافظات والتأكيد على أن المشير يرفض عودة النظامين السابقين بكافة أشكاله.

وأضاف العبد أن حسن الشناوى سب الثورة وتمرد قائلًا ” مفيش حاجة اسمها تمرد ولا شباب ثورة ” مؤكدًا أن ظهور رجال الحزب الوطنى بهذا الشكل يعد إفسادا للمشهد السياسى.