6 أبريل .. سينما الهناجر تعرض “فيلا 69″

تقيم قاعة سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المخرج خالد جلال عدد من العروض السينمائية خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل .

حيث يعرض مساء الخميس 3 إبريل الفيلم الروائي القصير “اللقاء” إخراج غادة عاطف عن قصة الشيطان يعظ لنجيب محفوظ ، يعقب العرض ندوة لصناع الفيلم بحضور الصحفيين والنقاد كما يعرض في الفترة من الأحد 6 إبريل وحتي الثلاثاء 8 إبريل الفيلم الروائي “فيلا 69 ” بطولة (خالد أبو النجا ، أروي ولبلبة) وإخراج آيتن أمين .

تدور أحداث الفيلم حول حسين (خالد أبو النجا) صاحب أحد مكاتب الاستشارات الهندسية، الذي يفرض على نفسه إطارًا من العزلة في منزله، محاولًا حماية هذا اﻹطار العازل بطريقة تعاملٍ فظة مع جميع من حوله، حتى تقوم شقيقته الكبرى نادرة (لبلبة) بصحبة حفيدها بالإقامة معه في منزله بعد موافقة حسين على مضض، مما يساعد على تبدل الكثير من التفاصيل في نظام حياته . تقام جميع العروض في السادسة والنصف مساءً .