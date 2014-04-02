السعودية تجبر بريطانياعلي التحقيق مع “الإخوان”

كشفت شبكة “ميل إيست موينتور” البريطانية السبب الحقيقي وراء قرار رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” بالتحقيق ومراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والذي وصف بأنه غريب ومثير للقلق، ويعد أحدث مثال على سذاجة رئيس الوزراء.

وقالت الشبكة إن قرار “كاميرون” بدا كحيلة سياسية تهدف إلى حماية العلاقات التجارية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشبكة أن القرار أتى بعد ستة أسابيع فقط من موافقة أنظمة شركة الدفاع البريطانية (BAE) على عقد صفقة تضم 72 مقاتلة تايفون مع السعودية، خلال زيارة أمير ويلز إلى الرياض.

ولفتت الشبكة إلى أن خطوة “كاميرون” ستسعد السعوديين كثيرا لاسيما أنها أتت بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعلان الإخوان إرهابية على أراضي المملكة، مؤكدة أن قرار “كاميرون” يضفي المزيد من الشرعية على قرار العاهل السعودي.