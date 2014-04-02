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حركة “مستقبل وطن” تسلم توكيلات ترشح السيسي بهتاف “تحيا مصر”

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حركة “مستقبل وطن” تسلم توكيلات ترشح السيسي بهتاف “تحيا مصر” حركة “مستقبل وطن” تسلم توكيلات ترشح السيسي بهتاف “تحيا مصر”

توجه أعضاء حركة “مستقبل وطن فى ” مسيرة حاشدة “, إلى المكتب الأدارى للحملة المركزية للمشير عبدالفتاح السيسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وذلك لتسليم آلاف التوكيلات التى جمعتها الحركة لصالح ترشح المشير لرئاسة الجمهورية وكان فى استقبالهم أعضاء الحملة وعلى رأسهم السفير محمود كارم المنسق العام لحملة المشير، تقدم المسيرة مؤسس الحركة محمد بدران رئيس اتحاد طلاب وعدد من قياداتها.

كما تقدم كارم المنسق العام لحملة المشير عبد الفتاح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بالشكر لحركة “مستقبل وطن” على المجهود الكبير الذى بذلوه لجمع التوكيلات بكل انحاء الجمهورية واكد لهم عن تقدير المشير عبد الفتاح السيسي وجميع اعضاء الحملة لمجهودهم فى جمع وتسليم أكثر من ما يزيد عن ٢٧ الف توكيل فى يومين فقط .

أشارت الحملة انه جارى حصر وفرز كافة التوكيلات المستلمة بالأضافة للتوكيلات الجاري جمعها فى المكاتب الأدارية للحملة على مستوى الجمهورية أو عبر الحركات والأحزاب المؤيدة لترشح المشيرلرئاسة الجمهورية .

وسارع الجميع لالتقاط الصور التذكارية لحشد مسيرة مستقبل وطن والذى بدأ بهتاف” تحيا مصر ,تحيا مصر”.

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