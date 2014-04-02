في أقل من أسبوعين ..”فتاة المصنع” يحقق مليون جنيه

حقق فتاة المصنع زيادة غير مسبوقة في إيراداته بدور العرض المصرية من خلال 19 شاشة فقط، حيث قفزت نسبة الزيادة في الإيرادات للأيام الأربعة الأولى من أسبوعه الثاني %48 دفعة واحدة مقارنة بنفس الفترة من أسبوعه الأول.

وحقق الفيلم في الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الثاني 290 ألف جنيه احتل الفيلم المركز الأول في معظم المجمعات السينمائية التي يعرض بها في مصر، ووفق فريق مراقبة العروض السينمائية في شركة MAD Solutions الموزعة للفيلم في مصر وأنحاء العالم، لوحظ أن أغلب الجمهور تحت سن 30 سنة، كما أن معظم العروض السينمائية للفيلم تشهد إقبالاً من مجموعات من الأصدقاء لمشاهدة الفيلم.

وفي دول الخليج، حقق فتاة المصنع نجاحاً جديداً، حيث جمع في 3 أيام فقط ما يعادل ربع مليون جنيه من عروضه في الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت والبحرين، وبذلك ينطلق فتاة المصنع في جمع مليونه الثاني بدءاً من غداً الثلاثاء. وسيبدأ عرض الفيلم في سلطنة عمان يوم الخميس 3 أبريل – ، على أن يُعرض لاحقاً في الأردن ولبنان.

فتاة المصنع هو فيلم المخرج الكبير محمد خان، وقامت بتأليفه وسام سليمان، وتدور أحداث الفيلم حول هيام، وهي فتاة في الواحد والعشرين ربيعاً، تعمل كغيرها من بنات حيها الفقير في مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة بدون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من الحب ويخبئ رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية.