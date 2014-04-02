أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

في أقل من أسبوعين ..”فتاة المصنع” يحقق مليون جنيه

Google+ Print
في أقل من أسبوعين ..”فتاة المصنع” يحقق مليون جنيه في أقل من أسبوعين ..”فتاة المصنع” يحقق مليون جنيه

حقق فتاة المصنع زيادة غير مسبوقة في إيراداته بدور العرض المصرية من خلال 19 شاشة فقط، حيث قفزت نسبة الزيادة في الإيرادات للأيام الأربعة الأولى من أسبوعه الثاني %48 دفعة واحدة مقارنة بنفس الفترة من أسبوعه الأول.

وحقق الفيلم في الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الثاني 290 ألف جنيه احتل الفيلم المركز الأول في معظم المجمعات السينمائية التي يعرض بها في ، ووفق فريق مراقبة العروض السينمائية في شركة MAD Solutions الموزعة للفيلم في مصر وأنحاء العالم، لوحظ أن أغلب الجمهور تحت سن 30 سنة، كما أن معظم العروض السينمائية للفيلم تشهد إقبالاً من مجموعات من الأصدقاء لمشاهدة الفيلم.

وفي دول الخليج، حقق فتاة المصنع نجاحاً جديداً، حيث جمع في 3 أيام فقط ما يعادل ربع مليون جنيه من عروضه في الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت والبحرين، وبذلك ينطلق فتاة المصنع في جمع مليونه الثاني بدءاً من غداً الثلاثاء. وسيبدأ عرض الفيلم في سلطنة عمان يوم الخميس 3 أبريل – ، على أن يُعرض لاحقاً في الأردن ولبنان.

فتاة المصنع هو فيلم المخرج الكبير محمد خان، وقامت بتأليفه وسام سليمان، وتدور أحداث الفيلم حول هيام، وهي فتاة في الواحد والعشرين ربيعاً، تعمل كغيرها من بنات حيها الفقير في مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة بدون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من الحب ويخبئ رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر