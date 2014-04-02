جو أشقر يناشد زملائه محاربة الرّكود الفنّي

دعا الفنّان اللبّناني جو أشقر جميع زملائه المطربين والمطربات، بالإضافة إلى شركات الإنتاج، إلى محاربة الرّكود الفنّي الذي تسبّبت به أزمات الوطن العربي، وذلك من خلال عدم التوقّف عن النشاط الفنّي، والإستمرار في إصدار الحدّ الأدنى من الإنتاج الغنائي، لأنّ ذلك من شأنه التّخفيف عن مصائب الشّعوب العربيّة، وبالتالي التّرفيه عنهم في أوقات الشدّة. وقال أشقر في هذا الخصوص: "المشهد السّياسي في المنطقة رماديّ اللّون، ولكنّ سلاح الفنّان الوحيد هو التّخفيف عن الناس من خلال تقديم أغنيات محبّبة إلى قلوبهم".

ويأتي تصريح الفنان اللبناني بالتّزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة بعنوان "جنّوا بحلاكي"، من كلمات الشّاعر سمير نخله وألحان جو أشقر. وقال المطرب الشّاب عن الأغنية : "الأغنية كانت موّالاً قدّمته في مطلع أغنيتي السابقة "كنتي بالسهرة"، وقمت اليوم بالتوسّع بالموّال مع الشاعر نخله حتى أصبح أغنية وستنال إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور بلا شكّ ".

وعن تكرار تجربته في التّلحين، اعتبر أشقر أنّ التّلحين بالنسبة إليه هو ترجمة بسيطة لإحساس موسيقي يشعر به عند قراءته قصيدة أو كلاماً نثرياً معبّراً، إلا أنّ تلك التّجربة ستظلّ محدودة بحسب تعبيره.

والجدير ذكره فأنّ أغنية "جنّوا بحلاكي" قد جرى توزيعها في استوديو "أم أو آف" " MOF"، حيثّ وزّعها شاهي كوبليان، فيما أجرى روجيه أبي عقل عمليّة المكساج.

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