النيابة : الشهيد طارق المرجاوي مصاب بصدره بمسمار مربوط بصامولتين

أكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم ,انها قد تلقت اخطارا يفيد بانفجار عبوتين ناسفتين بالتتابع بينهما فاصل زمني ثواني معدودة ,وأسفر الحادث عن مقتل الضابط الشهيد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع الغرب بالجيزة و اصابة اخرين .

وقد انتقلت النيابة العامة لمكان الحادث فورتلقي البلاغ ,وقامت بمناظرة جثمان الضابط وتبين منها وجود فتحه بصدره تقابلها فتحة خروج بظهره عالق بها مسمار كبير الحجم مربوط به صامولتين حديديتين ,وتم تكليف الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

كما انتقل فريق من النيابة العامة الى المستشفيات التي تم نقل المصابين اليها للاستعلام عن حالاتهم و الاستماع الى شهاداتهم بشأن الحادث .

كشفت معاينة النيابة العامة لموقع حادث التفجيرات بمحيط جامعة القاهرة ,أن الانفجار الول وقع نتيجة لعبوة ناسفة تم الدفع بها ارضا أسفل جذع شجرة على مسافة متر واحد من كشكي مرور مخصصة للشرطة ,وتبع ذلك انفجار العبوة الثانية التي أخفاها الجناة داخل لوحة اعلانات أرضيى تجاور خط رئيسي للغاز الطبيعي,تبعد عن مكان الانفجار الاول بحوالي عشرة امتار .

ثم وقع الانفجار الثالث لعبوة كانت داخل بالوعة صرف صحي خلف أحد كشكش المرورسالفي الذكر ,على بعد عشرة أمتار من تواجد أعضاء النيابة .

كما كشفت معاينة النيابة عن تهدم أحجار رصيف المشاة الملاصق لمكان الحادث واتلاف سيارة و كشكي المرور والباب الحديدي الخاص بأحدهما .

وقد عثر فريق النيابة على بعض محتويات المتفجرات بين الاشجار و هي كمية من المسامير كبيرة الحجم المربوطة بصواميل حديدية “7 سم”.

وتم انتداب المعمل الجنائي لرفع اثار الحادث ,تكليف جهاز الامن الوطنيو المباحث الجنائية باجراء التحريات بشأن ملابسات الحادث ,والتوصل لمرتكبيه وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم .