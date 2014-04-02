اعتماد 24 فصلًا دراسيًا للمتسربين من التعليم بالفيوم

وافق الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على اعتماد 24 فصلا أنشأتها جمعية تنمية الأسرة والمجتمع المحلي بمحافظة الفيوم تستوعب سبعمائة و13 طفلا وطفلة من المتسربين من التعليم.

و قال أحمد محمود جمعة رئيس مجلس الإدارة إن الجمعية أنشأت هذه الفصول بالتعاون مع جمعية مصر الخير ومديرية التربية والتعليم لاستيعاب المتسربين من التعليم في المرحلة السنية من 8 حتي 14 سنة ، وقد انتظم بالفصول بالفعل 713 منهم 448 من البنات و265 من البنين ، وتم إخطار مديرية التربية والتعليم لاعتماد هذه الفصول ورغم أنها أرسلت طلب الاعتماد للإدارات المعنية بالوزارة منذ ديسمبر من العام الماضي إلا أن الاعتماد لم يرد مما دفع عضو الجمعية محمد رجب جمعة الاتصال تلفيونيا بوزير التربية والتعليم الذي طلب ملف هذه الفصول ووجده مستوفيا للشروط فاعتمدها في الحال لينقذ العام الدراسي لهؤلاء الأطفال من الضياع.