أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جامعة بنها تكرم 70 طفلا إحتفالا بيوم اليتيم

Google+ Print
جامعة بنها تكرم 70 طفلا إحتفالا بيوم اليتيم جامعة بنها تكرم 70 طفلا إحتفالا بيوم اليتيم

صرح الدكتور سليمان مصطفى ، نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها ، بالتعاون مع المبادرات الطلابية اليوم الأربعاء،نظمت إحتفالية كبرى تحت عنوان “يوم الخير “، وذلك لتكريم 70 طفلا ، من دار الأيتام والشئون الإجتماعية وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وأشار سليمان، بأن الإحتفالية تأتى لحرص الجامعة على المشاركة في يوم اليتيم ، وإدخال البسمة والسعادة على الأيتام ودعوتهم للمشاركة في أنشطة وبرامج الجامعة المختلفة ، وخلق أجيال من الشباب لديهم قيمة التكافل وحب الخير.

وأضاف سليمان ، بانه قد تم أيضا تكريم 22 سيدة من المسنين ، وذلك في إطار فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية ، والممتد حتى يوم 15 من شهر أبريل الجاري .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا