جامعة بنها تكرم 70 طفلا إحتفالا بيوم اليتيم

صرح الدكتور سليمان مصطفى ، نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها ، بالتعاون مع المبادرات الطلابية اليوم الأربعاء،نظمت إحتفالية كبرى تحت عنوان “يوم الخير “، وذلك لتكريم 70 طفلا ، من دار الأيتام والشئون الإجتماعية وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وأشار سليمان، بأن الإحتفالية تأتى لحرص الجامعة على المشاركة في يوم اليتيم ، وإدخال البسمة والسعادة على الأيتام ودعوتهم للمشاركة في أنشطة وبرامج الجامعة المختلفة ، وخلق أجيال من الشباب لديهم قيمة التكافل وحب الخير.

وأضاف سليمان ، بانه قد تم أيضا تكريم 22 سيدة من المسنين ، وذلك في إطار فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية ، والممتد حتى يوم 15 من شهر أبريل الجاري .

أ ش أ