هالة صدقى: الأمن الفرنسى اعتقل عناصر من الإخوان لحماية فنانين مصريين

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقى اثناء زيارتها لهولندا، أن الشرطة الفرنسية بباريس ألقت القبض، مؤخرا، على عدد من الإخوان أمام الكنيسة القبطية بفرنسا، أثناء عرض أوبريت عن البابا شنودة الثالث بمناسبة الذكرى الثانية لوفاته.

وأضافت صدقى خلال حضورها، أوبريت عالمى قبطى بعنوان "مصر وطن تعيش فينا"، تحت رعاية الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية المصرية بهولندا وبلجيكا، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الإخوان بعدما حاولوا افتعال مشكلة أمام الكنيسة أثناء دخول الضيوف والفنانين المشاركين فى الأوبريت.

وأشارت صدقى إلى أنها رافقت إلهام شاهين فى زيارة خاصة قبل ذهابهما للكنيسة، وتأخرت ساعة وكانت المفأجاة عند ذهابهما للكنيسة، أن المسئولين أبلغوهما أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الإخوان.

يذكر أنه انطلق بهولندا أكبر أوبريت عالمى قبطى بعنوان " مصر وطن تعيش فينا " تحت رعاية الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية المصرية بهولندا وبلجيكا بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق، وشارك فى الأوبريت العالمى كل من هالة صدقي، حنان مطاوع، شهيرة، لطفى لبيب، محمود ياسين، إلهام شاهين، إيهاب توفيق، ، مى كساب، شذى، سهير المرشدى، عمرو محمود ياسين والمخرج المصرى أسامة عشم.