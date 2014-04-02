نقيب البيطريين يرسل برقية لـ"محلب" للمطالبة بإعادة تكليف الخريجين

أرسل الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، برقية إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للمطالبة بإعادة تكليف خريجى كليات الطب البيطرى أسوة بأعضاء المهن الطبية وتعيين 8500 طبيب بيطرى وفق الاتفاق المبرم مع الحكومة السابقة بموافقة وزير الزراعة السابق.

وجاء فى نص البرقية التي أرسلها النقيب لرئيس مجلس الوزراء اليوم: "طلبت مقابلتكم بشأن الحقوق المشروعة للأطباء البيطريين وعلى رأسها تعيين خريجى كليات الطب البيطرى الذين توقف تعيينهم منذ سنوات، وتعديل قانون التكليف ليشمل الأطباء البيطريين ضمن المهن الطبية، وتم إرسال ملف كامل بالموضوع لمؤسسة الرئاسة".