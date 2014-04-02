نشطاء يدشنون هاشتاج "كذبة إبريل" يبرز أكثر الشائعات على "تويتر"

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أمس هاشتاج حمل عنوان "كذبة إبريل"، وصل إلى المستوى الأول محليًا، أبرزوا من خلاله أهم الشائعات والأكاذيب التى يمكن أن يطلق عليها "كذبة إبريل"، فى الأول من أبريل فى كل عام تحصل مواقف كثيرة معظمها طريفة وبعضها محزن جراء كذب الناس فى مثل هذا اليوم.

ومن أشهر الأكاذيب التى تناولها النشطاء هذا العام، أن "جو تيوب دمة خفيف أوى"، "الناس كلها طيبة وبتحب بعض"، "الحياة سهلة أوى فى مصر".

وألقت أزمة انقطاع الكهرباء، بظلالها على "كذبة إبريل" أيضاً، حيث أكد النشطاء أن "الواد اللى كان بياخد كل يوم 20 جنيه وينزل سكينة الكهرباء السنة اللى فاتت كان بيشتغل بالعقد، بس السنادى ثبتوه عشان كده بيقطع النور كل يوم".

وواصلت الفتيات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر كذبة ابريل حيث أكدن أن ظاهرة التحرش قد انتهت فى مصر، وأن الشباب أصبح مهذبًا للغاية، كما أن الشوارع أصبحت "فاضية"، والمرور أصبح أكثر انتظامًا.

البعض سخر من "كذبة إبريل"، حيث أكدوا أن الشعب المصرى لا يحتاج إلى شهر إبريل حتى يكذب، فقال أحدهم: "الشعب المصرى مش محتاج شهر إبريل علشان يكدب الـOption ده شغال عندنا طول السنة"، "كذبة إبريل إنك تصدق إن المصريين بيكذبوا بس فى إبريل"، "فى ناس أصلا عايشين ف ابريل طول عمرهم".

وواصل النشطاء سخريتهم من الواقع الذى يعيشونه ومن الأمور الحياتية، فاعتبروا أن "أى اتنين بيحبوا بعض مصيرهم هيتجوزوا"، "الثانوية عامة مش تكفير ذنوب"، "مفيش رجــــــل خـــــــائــــــــن"، "أى بنت حلوة بتعرف تطبخ وأكلها زى الفل"، "90 % من الشباب متمسك بالبلد ومش عايز يهاجر".