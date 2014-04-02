مدير أمن الجيزة:إخوان زرعوا قنابل بمحيط جامعة القاهرة لقتل الضباط

قال اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة ، "إن قوات الشرطة تعمل على تغيير الخطط الأمنية داخل الحرم الجامعى حتى لا يتمكن طلاب الإخوان من الوصول إلى مخططاتهم" ، متابعاً: " الإخوان الجبناء زرعوا القنابل بمحيط جامعة القاهرة لاستهداف الضباط".

> وأضاف خلال مداخلة هاتفية للإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إن التفجيرات لن ترهب قوات الشرطة ولن تمنعهم من التواجد الأمنى المكثف بجميع شوارع مصر، مؤكداً على استمرار استهداف العناصر الإرهابية التى تستخدم العنف.

> وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أنه جارى التحقيق مع كل من تحفظ عليهم من محيط الجامعة والبالغ عددهم 20 شخصا اليوم الأربعاء ، وأنه جارى التنسيق مع مباحث الأمن الوطنى لتحديد الجناة ، نافياً أن يكون تم العثور على أى قنابل أخرى قبل انفجارها بمحيط المنطقة باستثناء العبوات الثلاث التى انفجرت.

> وحذر مدير أمن الجيزة ، جميع الطلاب من الخروج على القانون قائلا: " الطالب اللى هيخرج برة الجامعة هنكسر رجله وهنتعامل معه بكل حزم وقوة ولن نسمح بالاعتداء على قوات الأمن".

> جدير بالذكر أن عناصر مجهولة تمكنت من وضع 3 عبوات ناسفة بمحيط جامعة القاهرة اليوم الأربعاء مما تسبب فى وفاة عميد شرطة وإصابة 5 أشخاص آخرين .

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