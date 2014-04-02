“أجناد مصر” تتبني تفجيرات جامعة القاهرة

تبنت جماعة إرهابية تطلق على نفسها “أجناد مصر”، عملية تفجيرات جامعة القاهرة التي وقعت اليوم الأربعاء، وأدت إلى استشهاد رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة العميد طارق المرجاوي، وإصابة 5 آخرين.

ونشرت الجماعة الإرهابية بيانا جاء فيه: “فتح الله على جنودنا الأبطال، ضمن حملة “القصاص حياة” بالوصول إلى تجمع لكبار قيادات الأجهزة الأمنية المتمركزة بالقرب من ميدان النهضة وزرع ثلاث عبوات ناسفة في المكان، وفور وصولهم تم تفجير عبوتين، وتم تأخير قنبلة أخرى لوجود حشد من المدنيين”.

وذكر البيان: “هناك عمليات تم تقليل قوتها الانفجارية حتى تضمن عدم وصول تأثيرها إلى المارة، ولو أدى ذلك إلى ضعف مفعولها”.