رئيس المصريين الأحرار :طالبت رئيس الوزراء بالنظام المختلط للإنتخابات البرلمانية

أكد حزب المصريين الأحرار ، فى بيان له اليوم ، إن إجتماع الدكتورأحمد سعيد ، رئيس الحزب ، مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم ، كان ايجابيا وتركز حول عدد من الموضوعات ، أهمها كيفية النهوض بالإقتصاد المصرى والنظام الإنتخابى ،الذى ستجرى من خلاله الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

> من جانبه ، أكد سعيد ، خلال اللقاء على دعم الحزب لإقتصاد السوق والعمل ، على ترشيد إستخدام الموارد ، وتشجيع الإستثمار من أجل خلق فرص عمل جديدة ، وتدعيم توجه الإقتصاد الحر، كما تعهد الحزب بوضع كل برامجه الإقتصادية تحت تصرف الوزارة الحالية للمساعدة فى تحسين ظروف المعيشية للمواطنين.

وقال البيان ، الصادر عن الحزب ، أن الحوار تطرق الى الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وأن رئيس الحزب جدد مطالبته بتطبيق النظام المختلط فى هذه الإنتخابات بنسبة 50% للقائمة ، و50% للفردى، حتى نضمن التمثيل لكل من القيادات الشعبية التى تستطيع التواصل مع المواطنين ، وكذلك تمثيل أصحاب الخبرات السياسية من أعضاء الأحزاب والسياسيين ، الذين يملكون برامج إقتصادية وسياسية واضحة وإجتماعية ، يمكن من خلالها إخراج مصر من أزمتها.

كما جدد حزب المصريين الأحرار ، خلال لقاء رئيس الوزراء ، إستمرار دعمه وتعاونه مع الحكومة الحالية ، من أجل خدمات أفضل للمواطنيين ومستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر.

أ.ش.أ