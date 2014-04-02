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الطيران : رحلة مخفضة يوميًا إلى شرم الشيخ والغردقة بسعر 760 جنيه طوال العام

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الطيران : رحلة مخفضة يوميًا إلى شرم الشيخ والغردقة بسعر 760 جنيه طوال العام الطيران : رحلة مخفضة يوميًا إلى شرم الشيخ والغردقة بسعر 760 جنيه طوال العام

تطلق وزارة الطيران مبادرة جديدة من نوعها تطرح سعر موحد لتذكرة الطيران على رحلات معينة شاملة جميع الرسوم والضرائب .. وصرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن هذه المبادرة التي يتم اطلاقها ابتداءاً من يوم 15 أبريل الحالي ليست لفترة محدودة أو موسمية ، ولكنها مبادرة من وزارة الطيران المدنى على مدار العام ، يكون السعر المخفض متاحاً لجميع الركاب على رحلة واحدة يوميا للغردقة ورحلة يوميا واحدة لشرم الشيخ ، تباع جميع مقاعد الطائرة على هذه الرحلات بسعر موحد على أن تتحمل الشركة الفرق في مصروفات التشغيل الثابته وذلك التزاماً منها بدورها كناقل وطني .

وأضاف كمال أن هذا التوجه الذي تتبناه الوزارة يبدأ بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ ، وسوف يتم تقييمه ليشمل مدن أخرى في المستقبل”، وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لخلق استراتيجيات تسعيرية جديدة تناسب مختلف الشرائح من الركاب .

من جانبه صرح الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن يمكن الحجز بسعر إجمالي قدره 760 جنيه مصري للذهاب والعودة شاملة جميع الرسوم والضرائب ، وأضاف الحفني نسعى جاهدين لتطبيق سياسة الدولة بالتيسير على المواطنين وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية ، وأننا سنطلق العديد من العروض الترويجية على مستوى الشبكة بما يحفز حركة السفر على جميع خطوط الشبكة .
> الجدير بالذكر أن هذه الرحلات التي يطبق عليها هذا السعر الموحد المخفض سوف تقلع من القاهرة لمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 11:30 صباحاً برقم رحلة 24 وستقلع لمدينة الغردقة الساعة 3 عصراً برقم رحلة 46 ، هذا بالإضافة لتوافر شرائح سعرية مختلفة على باقي رحلات للطيران الى شرم الشيخ و الغردقة على مدار اليوم .

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