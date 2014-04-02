السودان ترفض عرض قطري بترحيل “الإخوان” إلى الخرطوم

كشفت مصادر سودانية مطلعة عن رفض الرئيس السوداني عمر البشير ترحيل قيادات الاخوان المقيمين في الدوحة إلي الخرطوم أو استقبال العاصمة السودانية لقيادات الاخوان اذا ما صدر قرار من بريطانيا بطردهم في حال ادانتهم من قبل الحكومة البريطانية.

وأضافت المصادر أن البشير أرجع سبب رفضه أنه لايستطيع معاداة الدولة المصرية بشكل معلن حتي لايلقي سخطا داخليا وخارجيا، لافتة إلي أن البشير غير قادر علي مواجهة الأزمات التي يتعرض لها داخليا وخارجيا.

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام اليوم الأربعاء، بزيارة إلى السودان صنّفها مراقبون ضمن محاولات الدوحة للبحث عن ملاذ للعناصر الإخوانية، الذين لم تعد تستطيع إيواءهم بفعل الضغوط الخليجية.