مصر وعُمان تبحثان مجالات التعاون التدريبي والأكاديمى العسكرى المشترك

وصل إلى سلطنة عُمان قادما من القاهرة ، وفد عسكرى مصرى من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، فى زيارة للسلطنة ، تستغرق عدة أيام لبحث التعاون التدريبى والأكاديمى العسكرى المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية ، أن الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني ، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة في سلطنة عُمان إستقبل الوفد فى مكتبه.

من جانبه، رحب رئيس الأركان بالوفد المصرى ، كما تم تبادل الحديث حول عددٍ من الأمور ذات الإهتمام المشترك ، لاسيما في مجال التعاون التدريبي والأكاديمي ، الذي من شأنه أن يخدم الكليات والأكاديميات العسكرية في البلدين الشقيقين.

أ ش أ