تواصل جمع توكيلات لمرشحي الرئاسة فى شمال سيناء.. 66 لحمدين و750 للسيسي

واصلت حملتي حمدين صباحى والسيسي الرئاسيتين، فى جمع توكيلات الرئاسية من مكاتب الشهر العقارى فى محافظة شمال سيناء حيث وصلت توكيلات حمدين صباحى إلى 66 توكيل، موزعة على مكاتب المحافظة، كذلك تم جمع 750 توكيل للسيسي.

وشهدت مكاتب الشهر العقارى صراع مرير بين تكتلات ومجموعات الولاء للمرشح السيسيى حيث هناك صراع محموم بين مجموعات فى المحافظة لجمع توكيلات للسيسى واثبات انة الافضل والاجدر بالفوز برضاء السيسى فى سيناء بينما هناك تخوف الكثير من الأهالى لعمل توكيلات لصباحى وذلك لوجود رجال من الشرطة فى داخل المكاتب وكذلك ممثلين عن الأجهزة الأمنية المختلفة.