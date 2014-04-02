وزير الصحة يزور مصابي تفجير “جامعة القاهرة” بمستشفى الشرطة بالعجوزة

قام الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان ، مساء اليوم الأربعاء ، بزيارة لمصابي التفجير الإرهابي الذى وقع صباح اليوم أمام مبنى كلية الهندسه جامعة القاهرة بمستشفى الشرطة بالعجوزة ، والذي أسفر عن وفاة عميد شرطه واصابة 5 اخرين ،اطمئن وزير الصحة خلال الزيارة على صحة المصابين، و كافة أوجه الرعاية الطبية المقدمه لهم .

وأدان وزير الصحة التفجير الإرهابي أمام كلية الهندسة جامعة القاهرة ، ووصف هذا العمل الإرهابي بالخسة والجبن ، قائلًا ” نحن جميعا فداء لهذا الوطن ” مؤكدًا على استمرار تلاحم جميع أجهزة الدولة مع الشعب حتى يتم القضاء على هذا الإرهاب الغاشم .