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وزير الصحة يزور مصابي تفجير “جامعة القاهرة” بمستشفى الشرطة بالعجوزة

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وزير الصحة يزور مصابي تفجير “جامعة القاهرة” بمستشفى الشرطة بالعجوزة وزير الصحة يزور مصابي تفجير “جامعة القاهرة” بمستشفى الشرطة بالعجوزة

 

وزير الصحة في زيارة لمصابي تفجير جامعة القاهرة بمستشفى الشرطة بالعجوزة

قام الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان ، مساء اليوم الأربعاء ، بزيارة لمصابي التفجير الإرهابي الذى وقع صباح اليوم أمام مبنى كلية الهندسه جامعة القاهرة بمستشفى الشرطة بالعجوزة ، والذي أسفر عن وفاة عميد شرطه واصابة 5 اخرين ،اطمئن وزير الصحة خلال الزيارة على صحة المصابين، و كافة أوجه الرعاية الطبية المقدمه لهم .

وأدان وزير الصحة التفجير الإرهابي أمام كلية الهندسة جامعة القاهرة ، ووصف هذا العمل الإرهابي بالخسة والجبن ، قائلًا ” نحن جميعا فداء لهذا الوطن ” مؤكدًا على استمرار تلاحم جميع أجهزة الدولة مع الشعب حتى يتم القضاء على هذا الإرهاب الغاشم .

 

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