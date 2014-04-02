تحرير 1139 توكيل للسيسي مقابل 23 توكيل لـ “صبَاحي” بمرسى مطروح‎

شهد اليوم إقبالًا كبيرًا لتحرير نماذج التأييد لمرشحي الرئاسة خلال اليوم الثالث لفتح باب توثيق النماذج .

وأكد مصدر مسئول بالشهر العقاري بمحافظة مطروح، أنه تم اليوم توثيق 409 توكيلا بمكتب الشهر العقاري الرئيسي بمدينة مرسى مطروح منها 407 للمشير السيسي و توكيلين فقط وبذلك يصل إجمالي التوكيلات خلال الـ 3 أيام 1162 توكيلًا يضاف إليها ما تحريره من التوكيلات بالمكاتب الفرعية بالسلوم وسيوة والضبعة والعلمين والحمام والمتوقع أن تزيد عن 200 توكيل.

وأضاف المصدر أن إجمالي عدد التوكيلات التي تم توثيقها لمرشحي رئاسة الجمهورية بالمحافظة حتى مساء اليوم وعلى مدار 3 أيام 1162 توكيلاً منهم 1139 للسيسي و23 توكيلًا لحمدين صباحي وسيضاف إليها التوكيلات التي تم تحريرها اليوم بالمكاتب الفرعية والتي سيتم إخطار المكتب الرئيسي بها صاح غدٍ الخميس.