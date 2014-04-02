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أحمد سعيد: طالبت رئيس الوزراء بتطبيق النظام المختلط فى الإنتخابات البرلمانية

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أحمد سعيد: طالبت رئيس الوزراء بتطبيق النظام المختلط فى الإنتخابات البرلمانية أحمد سعيد: طالبت رئيس الوزراء بتطبيق النظام المختلط فى الإنتخابات البرلمانية

أكد حزب المصريين الأحرار  أن إجتماع د.أحمد سعيد رئيس الحزب مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم كان ايجابياً وتركز حول عدد من الموضوعات أهمها كيفية النهوض بالإقتصاد المصرى و النظام الإنتخابى الذى ستجرى من خلاله الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد  سعيد خلال اللقاء على دعم الحزب لإقتصاد السوق والعمل على ترشيد استخدام الموارد وتشجيع الإستثمار من أجل خلق فرص عمل جديدة وتدعيم توجه الإقتصاد الحر، كما تعهد الحزب بوضع كل برامجه الإقتصادية تحت تصرف الوزارة الحالية للمساعدة فى تحسين ظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف البيان الصادر عن الحزب أن الحوار تطرق الى الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وأن رئيس الحزب جدد مطالبته بتطبيق النظام المختلط فى هذه الإنتخابات بنسبة 50% للقائمة و50% للفردى، حتى نضمن التمثيل لكل من القيادات الشعبية التى تستطيع التواصل مع المواطنين وكذلك تمثيل أصحاب الخبرات السياسية من أعضاء الأحزاب والسياسيين الذين يملكون برامج اقتصادية وسياسية واضحة واجتماعية يمكن من خلالها إخراج من أزمتها.
> كما جدد حزب المصريين الأحرار خلال لقاء رئيس الوزراء استمرار دعمه وتعاونه مع الحالية من أجل خدمات أفضل للمواطنيين ومستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر.

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