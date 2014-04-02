أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس جامعة الأزهر يخصص بوابة لطلاب المدينة الجامعية وينتدب عميدًا لكلية الطب

Google+ Print
رئيس جامعة الأزهر يخصص بوابة لطلاب المدينة الجامعية وينتدب عميدًا لكلية الطب رئيس جامعة الأزهر يخصص بوابة لطلاب المدينة الجامعية وينتدب عميدًا لكلية الطب

قرر الدكتور أسامة العبد ، رئيس جامعة الأزهر ، تخصيص بوابة بالجامعة ، لطلاب المدينة الجامعية ، حرصا على مصلحتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
> وأوضح العبد ، فى بيان له اليوم ، أن الهدف من تخصيص تلك البوابة ، التيسيسر على الطلاب وتوفر عليهم الوقت فى المرور من المدينة والذهاب الى كلياتهم بالحرم الجامعى بمدينة نصر.
> ​ من جانب أخر،  قرر الدكتور أسامه العبد ، رئيس جامعة الأزهر ، ندب الدكتور إسحاق عبدالعال ، أستاذ الجراحه عميدا لكلية طب بنين القاهرة ، والدكتور محمود ميدان أستاذ النساء والتوليد ، عميدا لكلية الطب بنين بدمياط
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا