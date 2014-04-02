رئيس جامعة الأزهر يخصص بوابة لطلاب المدينة الجامعية وينتدب عميدًا لكلية الطب

قرر الدكتور أسامة العبد ، رئيس جامعة الأزهر ، تخصيص بوابة بالجامعة ، لطلاب المدينة الجامعية ، حرصا على مصلحتهم وتخفيف الأعباء عنهم.

> وأوضح العبد ، فى بيان له اليوم ، أن الهدف من تخصيص تلك البوابة ، التيسيسر على الطلاب وتوفر عليهم الوقت فى المرور من المدينة والذهاب الى كلياتهم بالحرم الجامعى بمدينة نصر.

> ​ من جانب أخر، قرر الدكتور أسامه العبد ، رئيس جامعة الأزهر ، ندب الدكتور إسحاق عبدالعال ، أستاذ الجراحه عميدا لكلية طب بنين القاهرة ، والدكتور محمود ميدان أستاذ النساء والتوليد ، عميدا لكلية الطب بنين بدمياط

> أ ش أ