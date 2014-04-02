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ندوة حول المشاركة السياسية لاختيار رئيس الجمهورية بمركز النيل للاعلام بالقليوبية

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ندوة حول المشاركة السياسية لاختيار رئيس الجمهورية بمركز النيل للاعلام بالقليوبية ندوة حول المشاركة السياسية لاختيار رئيس الجمهورية بمركز النيل للاعلام بالقليوبية

أقام مركز النيل للإعلام بالقليوبية، ندوة إعلامية، اليوم الأربعاء حول المشاركة السياسية لاختيار رئيس الجمهورية.

وشارك فى الندوة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والتنظيمات الشبابية والنسائية والدكتور محمد العطار أستاذ الإعلام بجامعة بنها .

من جانبه قال رمضان عرفة رئيس مركز النيل للاعلام ببنها ، ان العاملين بالشهر العقاري يبذلون جهد كبير من أجل سرعة استخراج التوكيلات رغم الظروف الصعبة التى يعملون بها سواء من ناحية ضيق بعض مكاتب الشهر العقاري وانقطاع التيار الكهربائي وانخفاض اعداد العاملين بالمصلحة.

وطالب المشاركون في الندوة بضرورة مد ساعات العمل بمصلحة الشهر العقارى حتى الساعة الخامسة مساء لمنع التكدس واتاحة الفرصة لكل من يرغب فى عمل توكل للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية .

وقد أوصى المشاركون بضرورة تخصيص اماكن بكل محافظة لوضع لافتات الدعاية للمرشحين بدلا من العشوائية حفاظا على الذوق العام .

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