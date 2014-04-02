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سطو مسلح على سيارة المصرية للاتصالات بجنوب سيناء

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سطو مسلح على سيارة المصرية للاتصالات بجنوب سيناء سطو مسلح على سيارة المصرية للاتصالات بجنوب سيناء

قال مصدر أمنى مطلع منذ قليل إن مجهولين مسلحين قامو بهجوم مسلح على فريق عمل تابع لشركه المصرية للتصالات وقامو بسرقه السيارة التى كانو يستقلونها وهى عبارة عن سيارة ميكروباص خاصة للمصرية للتصالات ومجهزة بأحدث الوسائل لحام كابلات الألياف الضوئية وذلك أثناء قيامهم بإصلاح عطل فى كبل الفايبر الذى تم قطعه بفعل فاعل ظهر اليوم .

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن المسلحين قامو بإشهار أسلحة فى وجه فريق العمل التابع لشركه المصرية للاتصالات وقامو باحتجاز فريق العمل وعددهم 4 لمده ساعتين ثم تم إطلاق صراح الموظفين الأربعة ثم استولوا على السيارة وأخذوها لمنطقة جبلية تقع بالقرب من وادى فيران وفشل الفريق فى إصلاح الكابل المقطوع بعد تهديدهم بالسلاح مما تسبب فى انعزال مدينه سانت كاترين عن العالم للمرة السادسة خلال أربع شهور وذلك بفعل فاعل مما أدى إلى قطع الاتصالات الهوائية والأرضية .

فى سياق متصل، قال اللواء عادل كساب مدير إدارة الأزمات والعمليات بجنوب سيناء أن هذه الواقعة تأتى تزامنًا مع زياره المهندس محمد نواوى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لمدينة سانت كاترين لتفقد الاتصالات والأعمال التى تتم بالمدينة .

على جانب آخر قالت مصادر بالمصرية للاتصالات أنه تم الاتصال بعدد من مشايخ البدو لتحرير العمال وإطلاق سراحهم إلى جانب محاولة استعادة السيارة مرة أخرى .

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