أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ الجيزة يدين إنفجارات جامعة القاهرة

Google+ Print
محافظ الجيزة يدين إنفجارات جامعة القاهرة محافظ الجيزة يدين إنفجارات جامعة القاهرة

أدان الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ، التفجيرات الإرهابية ، التي وقعت اليوم أمام جامعة القاهرة ، وأسفرت عن حالة وفاة، والعديد من الإصابات من بين المواطنين وقوات الأمن.
> وقال عبدالرحمن ، إنه حضر منذ قليل تشييع جثمان الشهيد العميد طارق المرجاوي ،  رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ، وقدم العزاء لأسرته.
> وأضاف “أن أجهزة المحافظة ستعمل بكافة جهدها لإصلاح التلفيات التي وقعت بمحيط الجامعة”.
> وأوضح محافظ الجيزة قائلا: “إننا سنستمر في مكافحة هذا الإرهاب الغاشم” ، مشيرا إلى أن عام 2013 ، كان حافلا بالأزمات التي صادفتها محافظة الجيزة ، مثل إعتصام ميدان النهضة وفض الإعتصام ، ونماذج من الحالات تعدى القوى الإرهابية والمتطرفين على أهالى الجيزة ، وحادث زاوية أبو مسلم وحادث الإعتداء على قسم شرطة كرداسة ، الى جانب إستشهاد لأفراد الشرطة في أحداث متتالية وإلقاء قنابل على مواطنين أبرياء وهذه الأزمات ، لن تزيدنا إلا إصرارا على مكافحة الإرهاب.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا