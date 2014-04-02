محافظ الجيزة يدين إنفجارات جامعة القاهرة

أدان الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ، التفجيرات الإرهابية ، التي وقعت اليوم أمام جامعة القاهرة ، وأسفرت عن حالة وفاة، والعديد من الإصابات من بين المواطنين وقوات الأمن.

> وقال عبدالرحمن ، إنه حضر منذ قليل تشييع جثمان الشهيد العميد طارق المرجاوي ، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ، وقدم العزاء لأسرته.

> وأضاف “أن أجهزة المحافظة ستعمل بكافة جهدها لإصلاح التلفيات التي وقعت بمحيط الجامعة”.

> وأوضح محافظ الجيزة قائلا: “إننا سنستمر في مكافحة هذا الإرهاب الغاشم” ، مشيرا إلى أن عام 2013 ، كان حافلا بالأزمات التي صادفتها محافظة الجيزة ، مثل إعتصام ميدان النهضة وفض الإعتصام ، ونماذج من الحالات تعدى القوى الإرهابية والمتطرفين على أهالى الجيزة ، وحادث زاوية أبو مسلم وحادث الإعتداء على قسم شرطة كرداسة ، الى جانب إستشهاد لأفراد الشرطة في أحداث متتالية وإلقاء قنابل على مواطنين أبرياء وهذه الأزمات ، لن تزيدنا إلا إصرارا على مكافحة الإرهاب.

> أ ش أ