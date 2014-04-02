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تمرد:فلول الدقهليه يستعينون بالبلطجيه للاستيلاء على توكيلات السيسي

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تمرد:فلول الدقهليه يستعينون بالبلطجيه للاستيلاء على توكيلات السيسي تمرد:فلول الدقهليه يستعينون بالبلطجيه للاستيلاء على توكيلات السيسي

قالت دعاء خليفه أحد مؤسسى تمرد أن مكاتب الشهر العقارى على مستوى محافظه الدقهليه تشهد إقبالا غير عاديا لعمل توكيلات لمرشحى الرئاسة

وأشارت إلى أن هناك بعض التجاوزات والمعوقات فى بعض المكاتب منها على سبيل المثال أن ماموري شهر عقارى طلخا  يجبر المواطنيين على إعطاء التوكيلات لسيده تدعى منى العطار دون التعريف بها أو وظيفتها  وغير معروف عنها سوى أنها تقول انها من حملة .

ووأضافت أنه فى مكتب الشهر العقارى بالسكه القديمه وهو اكبر مكتب توثيق بالدقهليه يوجد بلطجيه الحزب الوطنى المنحل التابعيين لأحد اعضاء مجلس الشعب السابقين والذى خرج من المجلس لتهربه من اداء الخدمه العسكريه يجبرون المواطننين على تسليمهم التوكيل فور الانتهاء منه مؤكدين أنهم الحمله الرسميه للمشير السيسي

وأوضحت أن الاجواء شهدت  حالة من التوتر والشد والجذب بين شباب الثوره وهؤلاء البلطجيه ورغم أننى ابلغت جميع المسئوليين بما حدث واطلعتهم بانه من الممكن ان تحدث مجزره بين الشباب وبين البلطجيه ويجب توافر عناصر امنيه امام الشهر العقارى لحمايه المواطنيين

وطالت خليفة حمله المرشح عبد الفتاح السيسي بتحديد اسماء المسئولين عن تسلم تلك التوكيلات او المسئوليين عن الحمله بالمحافظات واستنكرت عن تحديد هذا من البداية .

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