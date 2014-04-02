بلاغ للنائب العام يطالب بوقف الاعتداء على نهر النيل بالوراق

تقدم طارق رمضان المحامى وكيلا عن كل من المهندس على عبد الحميد قاسم ومحمد عبد الحميد قاسم المقيمين خلف قسم الوراق، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 7106 لسنه 2014 عرايض النيابة العامة.

و طالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيق و فورا فى اعتداء وزارة الرى و المقاولون العرب على مياه النيل بالمنطقة الواقعه فى المساحة ما بين حديقة النيل بالوراق ومحطة مياه الوراق، والتى تقع بها أرض ملكا لموكليه، حيث تقع أراضيهم فى منطقة حوض الساحل 39 جزاير فصل أول خلف قسم الوراق، كما طالب بسرعة وقف الاعتداء على مياه نهر النيل.

وقال إن موكليه فوجئا بقيام شركة المقاولون العرب بتكليف من وزارة الرى بالاعتداء على النيل وردم أجزء منه منذ شهرين بدعوى إقامة حديقة داخل مياه النيل.

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