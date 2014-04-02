تنفيذ 27 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

في اطار قرارات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية، قامت الوحدات المحلية لمدن ومراكز ” المنشاة وطما وطهطا ” بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج والإدارات الزراعية المختلفة، وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات أمن سوهاج ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة بالأمس، أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 27 حالة تعدي بنواحي تلك المراكز.

حيث تم تنفيذ إزالات لـ 12 حالة تعدي بناحية مركز المنشاة، و11 حالة بناحية مركز طما، و4 حالات بناحية مركز طهطا. وأكد المحافظ أن العمل جاري لتلافي ظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية بسوهاج لافتا الي نجاح الحملات المكثفة بنواحي مراكز ومدن المحافظة حتى الان في تنفيذ العديد من الازالات للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية.