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حبس أحد أعضاء “بلاك بلوك” لحيازته أسلحة بالزيتون

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حبس أحد أعضاء “بلاك بلوك” لحيازته أسلحة بالزيتون حبس أحد أعضاء “بلاك بلوك” لحيازته أسلحة بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون برئاسة المستشار احمد عبد الفتاح حبس احد اعضاء البلاك بلوك ضبط بحوزته اسلحة نارية وبيضاء بمنطقة الزيتون 4 ايام على ذمة التحقيق.
> ووجهت النيابة الى المتهم تهم التظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية واثارة الشغب والتجمهر والانضمام الى حركة مؤسسة على خلاف احكام القانون وحيازة اسلحة نارية وبيضاء بهدف التعدى على قوات الامن.
> كانت وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون أكدتها التحريات السرية، تفيد بحيازة عبدالله محمد عبد الجواد “25 سنة ” أسلحة نارية وبيضاء للتعدي على قوات الشرطة خلال مظاهراتجماعة الاخوان الارهابية .
> وعقب استصدار إذن من النيابة تم ضبطه، وبحوزته طبنجة بلي ماركة جلوك تركي الصنع،و9 طلقات بلي،وسلاح أبيض “سنجة”،وقناع غاز، وكوعين بلاستيك،و2 دونك بجراب، و3 قفازات، وجاكيت وتي شيرت أسود وماسك بلاك بلوك اسود ، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4159 لسنة 2014 وتمت احالته الى النيابة التى تولت التحقيق.

 

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