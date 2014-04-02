حزب الدستور يدين التفجير الإرهابي أمام جامعة القاهرة

أكد حزب الدستور إدانته القاطعة والقوية للتفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم أمام جامعة القاهرة معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا من شهداء رجال الشرطة الذين سقطوا قتلى وجرحى نتيجة لهذا العمل الإجرامي الخسيس.

وشدد الحزب على تمسكه برفض كافة أشكال العنف ، ورأى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا مكان لا في مجال العمل السياسي ، وتحكم على هذه الجماعات المتورطة فيها بالاستمرار خارج المجال السياسي و استحالة قبول الشعب لها مرة أخري.

وأكد الحزب أنه في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة الأمن جهودها لمواجهة العمليات الإرهابية، فإننا نطالب بسرعة ملاحقة العناصر المتورطة وتقديمهم لمحاكمة عادلة.

ويؤمن الحزب أنه لا يمكن التسامح مع من يقومون بمثل هذه العمليات الإجرامية التي يستهينون فيها بأرواح ودماء المصريين وكذلك المؤسسات التعليمية التي نفخر بها كجامعة القاهرة.

وطالب وزارة الداخلية بإعادة النظر في التدابير الأمنية التي تقوم باتخاذها لمنع وقوع المزيد من العمليات الإرهابية ولحماية أرواح رجال الشرطة من الجنود والضباط وكذلك المدنيين الأبرياء الذين يتصادف وجودهم في مواقع هذه العمليات الإجرامية البغيضة.

أ ش أ