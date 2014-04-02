"الأطباء": حركة إضافية للنيابات المكلفين بالمناطق النائية قبل مايو 2014

أكدت نقابة الأطباء موافقة وزارة الصحة على تنظيم ورشة عمل بين النقابة والوزارة، لوضع خطة لتدريب أطباء التكليف والنيابة .

وأشارت نقابة الأطباء، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، إلى أنه ستكون هناك حركة إضافية للنيابات للمكلفين بالمناطق النائية قبل حركة مايو 2014، على أن تضم مع النيابات الملحة كل الأماكن الشاغرة فى حركة النيابات الأخيرة، بالإضافة إلى عدم توقيع أى عقوبة حرمان على الأطباء اللذين أخطأوا فى حركة النيابات غير الملحة فى حركة نوفمبر 2013.

وطالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة باعتبار محافظات (الأقصر- قنا – سوهاج) محافظات نائية، والأطباء الذين يعملون بها من حقهم الحصول على المميزات المادية وغير المادية، للمناطق الحدودية والنائية.