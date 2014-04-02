تمرد السويس تطالب بتعيين عادل فؤاد مستشار قانوني للمحافظة‎

طالبت حركة تمرد السويس، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، واللواء العربي السروي، محافظ السويس، بتطهير مبني الديوان العام من باقي قيادات وعناصر جماعة الإخوان، الذين أصبحوا يمثلون خطوره على المحافظة والأمن العام.

وقال مصطفي السويسي، المتحدث باسم حركة تمرد، أنهم رصدوا بديوان عام محافظة السويس، أسماء وقيادات بالشئون القانونية، وبإدارات حساسة مازالت تعمل بشكل طبيعي، وهي قيادات وكوادر بتنظيم الإخوان، ولا بد أن يتم اتخاذ قرار حاسم بإبعادهم، حفاظًا على الأمن القومي المصري.

وتابع السويسي أنهم يطالبون بندب المستشار عادل فؤاد إلى منصبه مره أخرى كمستشار قانوني لمحافظة السويس، وإبعاد المستشار القانوني الإخواني الحالي، مؤكدًا أن فؤاد له تاريخ قانوني محترم، وكان يتولي هذا المنصب قبل سفره إلى إعارة فى الخارج، وأن عليه إجماعًا من الجميع بنذاهة ونظافة اليد .