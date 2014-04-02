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حبس 7 من عناصر الإخوان 15 يوماً علي ذمة التحقيق فى أحداث شغب بـ”حلوان”

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حبس 7 من عناصر الإخوان 15 يوماً علي ذمة التحقيق فى أحداث شغب بـ”حلوان” حبس 7 من عناصر الإخوان 15 يوماً علي ذمة التحقيق فى أحداث شغب بـ”حلوان”

أرشيفية

قرر محمود زيدان مدير نيابة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار شريف معتز، رئيس النيابة، حبس 7 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها منطقة حلوان أمس الأول .

نسبت النيابة للمتهمين عدد من التهم منها تنظيم مظاهرات دون إذن مسبق والتجمهر والانضمام لجماعة على خلاف القانون .

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد ألقت القبض على 7 من أنصار الرئيس المعزول على خلفية أحداث الشغب والتجمهر والاشتباكات التى شهدتها منطقة حلوان ، بين المتظاهرين من جانب وقوات الامن من جانب اخر .

 

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