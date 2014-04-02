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حملة صباحي تدين انفجارات جامعة القاهرة وتدعو للتكاتف مع الشرطة والجيش

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حملة صباحي تدين انفجارات جامعة القاهرة وتدعو للتكاتف مع الشرطة والجيش حملة صباحي تدين انفجارات جامعة القاهرة وتدعو للتكاتف مع الشرطة والجيش

صباحي

أدانت حملة حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل، الانفجارات التي شهدها محيط جامعة القاهرة، ونعت الحملة للمصريين شهداء وضحايا الإرهاب الأسود الذين سقطوا في هذه الانفجارات وما سبقها من أعمال إجرامية يستهدف بها الإرهابيون حاضر ومستقبل هذه الوطن.

ودعت الحملة – في بيان لها اليوم – الشعب المصري للتكاتف مع الشرطة، والقوات المسلحة لمواجهة موجة الإرهاب التي يشهدها الوطن، مؤكدة أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى نهج سياسي يمزج بدقة بين ثلاثية “الأمن والعدالة الاجتماعية والثقافة” ومواجهة أمنية سابقة لاحقة مزودة بالمعلومات الوقائية تحمل السلاح ضد من يشهرون سلاحهم الأسود في وجه المصريين متوهمين أنهم قادرون على إخضاع شعب، لا يخضع إلا لله عز وجل.

وشددت على ضرورة مواجهة الإرهاب بالعدل الاجتماعي من خلال بناء وطني قوي مستقل يضمن أفضل استخدام لثروات الوطن وتوزيع عادل للثروة، على أبنائه ومنتجيه بما يقضي على الفقر ويغلق صنبور صناعة الإرهابيين المفتوح منذ السبعينيات.

وأشارت إلى أهمية وجود مواجهة ثقافية للفكر الإرهابي، تبدأ من المدرسة، والجامعة، وقصر الثقافة، ودور السينما، والمسرح، ومواجهة فكرية، من خلال عودة الأزهر للعب دوره في نشر الفكر الديني الوسطي.

وأكدت الحملة في بيانها أن الإرهابيين لن يتمكنوا من العودة للسيطرة علي مقاليد الشعب المصري أو فرض أفكارهم عليه بالسلاح، وأن الشعب المصري العظيم قادر على تأكيد الانتصار عليهم وتخطي هذه المحنة كما انتصر في ثورة 25 يناير وموجتها العظيمة في 30 يونيو على الفساد والاستبداد.

أ ش أ

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