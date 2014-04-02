وفد الشرقية يكرم 40 سيدة من أمهات شهداء الشرطة والقوات المسلحة

نظمت اللجنة العامه لحزب الوفد بالشرقية احتفالاً كبيرًا، تم من خلاله تكريم أمهات شهداء الشرطة والقوات المسلحة من أبناء محافظة الشرقية، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيد الأم.

أقيم الاحتفال برعاية الدكتور عبد الحكيم نور الدين، رئيس اللجنة العامه لحزب الوفد بالشرقية، بحضور الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، واللواء عصام جابر حكمدار مديرية الأمن، والدكتور السيد منصور وكيل أول وزارة الشباب والرياضة.

حضر الاحتفال المهندس محمد حافظ الزاهد عضو الهيئه العليا ، واللواء هانى درى أباظة، ومحمود شحاته زايد ، والدكتور وجدى العوادلى سكرتير عام لجنة الوفد بالشرقية ، العميد صلاح الشناوى أمين الصندوق ورئيس لجنة العلاقات العامة.

وشارك فى الاحتفال عدد كبير من أعضاء حزب الوفد والشخصيات العامه وأمهات وأسر الشهداء المكرمين، حيث تم تكريم 40 أسرة من أسر شهداء الجيش والشرطه من أبناء محافظة الشرقية.

أشرف على تنظيم الاحتفال الكبير عدد كبير من شباب الوفد بالشرقية، وظهروا بمظهر حضاري رائع، أشاد به الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية وجميع القيادات التى حضرت الاحتفال.