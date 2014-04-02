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محافظة القاهرة توقع بروتوكول مع وزارة الشباب لاستغلال مراكز شباب لإنشاء مدارس جديدة

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محافظة القاهرة توقع بروتوكول مع وزارة الشباب لاستغلال مراكز شباب لإنشاء مدارس جديدة محافظة القاهرة توقع بروتوكول مع وزارة الشباب لاستغلال مراكز شباب لإنشاء مدارس جديدة

أكد محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد أنه تم الاتفاق مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب ومحافظة القاهرة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستغلال عدد من مراكز الشباب ذات المساحات الكبيرة لإنشاء مدارس جديدة تساهم في تخفيض أعداد الكثافات الطلابية بالفصول على أن يتم استغلال ملاعب المركز ونشاطاته لطلاب المدارس نهارا ولأعضاء المراكز بعد انتهاء الفترة الدراسية.

وقال محافظ القاهرة -خلال استقباله وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء- إنه سيتم تشكيل لجنة تضم مدير مديرية الشباب والرياضة ومدير عام التخطيط العمراني ومدير الأبنية التعليمية بالقاهرة لتحديد مراكز الشباب التي يمكن إنشاء مدارس بها نظرًا لعدم توافر أراضي بالقاهرة خاصة بالأحياء القديمة.

وأضاف أن وزير الشباب وعد بتقديم دعم مالي لإنشاء نادي محافظة القاهرة بمنطقة القطامية، بالإضافة إلى إقامة نادي رياضي على مساحة 10 أفدنة بمنطقة عزبة العرب بمنشأة ناصر لخدمة أهالي وشباب المنطقة، ودعم مركز للإبداع الثقافي والفني تم تخصيص مساحة ألفي متر بالمقطم لإنشائه لرعاية الموهوبين.

أكد وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، أن هناك تعاون مثمر بين المحافظة والوزارة وأنهم بصدد توقيع بروتوكول تعاون آخر بينهم بشأن السماح بوضع إعلانات بمراكز الشباب بما يتيح توفير موارد مالية لتطوير المراكز وصيانة ملاعبها وإمدادها بالأجهزة الرياضية المطلوبة.

وأوضح أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل تقديم كافة الدعم المالي والفني لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، وترحب بتقديم الدعم اللازم لإقامة مركز لرعاية ذوي الاحتياجات والمكفوفين الذي خصصته المحافظة داخل مركز شباب الجزيرة.

أ ش أ

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