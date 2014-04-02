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وزير الصحة: نجري متابعات مستمرة للوجبات الغذائية بالمدارس

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وزير الصحة: نجري متابعات مستمرة للوجبات الغذائية بالمدارس وزير الصحة: نجري متابعات مستمرة للوجبات الغذائية بالمدارس

أكد الدكتور عادل عدوي ، وزير الصحة والسكان ، أن الوزارة تتابع وتراقب بإستمرار الوجبات الغذائية ، التي تقدم لطلاب المدارس من خلال أخذ عينات بصفة دورية منها ، وتحليلها بالمعامل المركزية ، للتأكد من صلاحيتها، إضافة إلى المرور على المدارس ومخازن الوجبات المدرسية ، للتأكد أيضا من توافر الإشتراطات الصحية للتخزين.
> وأشار وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة التربية والتعليم ، بحضور كل من وزير التربيه والتعليم والزراعة، أن عدد البلاغات بوجود حالات إشتباه بالتسمم الغذائي في المدارس ، خلال النصف الثاني من العام الدراسي بلغت 8 بلاغات فقط بمحافظات شمال سيناء ،وسوهاج ،والبحيرة ،ودمياط ،وكفر الشيخ.
> وقال الدكتور عادل عدوى ، إن عدد الحالات التي إشتبه في إصابتها بالتسمم الغذائي ، خلال الفترة من 8 مارس وحتى اليوم ،بلغت 416 حالة، مؤكدا عدم ظهور أي مضاعفات على أى من الحالات، مشيرا إلى أن نتائج الفحص المعملي لجميع العينات التي تم أخذها من الطلاب المشتبه في إصابتهم بالتسمم الغذائي ، جاءت سلبيه عدا واحدة فقط بمحافظة دمياط.
> وأشار إلى ، أن كلا من إدارات مراقبة الأغذية والمعامل المركزية والأمراض المعدية ، تقوم بالمرور بصفه مستمرة على مخازن الأغذية المدرسية ، للتأكد من سلامة التخزين وتوافر الإشتراطات الصحية ، وأخذ عينات من الأغذية للتأكد من سلامتها لضمان وصول غذاء أمن وصحي لأبنائنا الطلاب.
> وقال وزير الصحة ، إنه كلف إدارة التفتيش والرقابة على المستشفيات بمهمة جديدة ، وهى المرور على مخازن الأغذية المدرسية بالمحافظات المختلفة ، ورفع تقرير له بالملاحظات التى يتم تسجيلها، لافتا إلى إصدار قرار بغلق أي مخزن لا تتوافر به الإشتراطات الصحية.

أ ش أ

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